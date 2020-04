Icardi, a Torino aspettano le mosse di Leonardo. Difficile la trattativa Inter-Juve, ma col Psg…

In estate l’Inter dovrà discutere anche del futuro di Mauro Icardi. Il Psg ha un riscatto fissato a 70 milioni, ma diventerebbero 85 se poi l’argentino passasse a un club italiano. E sulle tracce di Maurito, come noto, c’è da tempo la Juventus.

“Icardi è forte, Icardi è decisivo, soprattutto Icardi sembra alla portata, considerando che mai come ora la Juventus ha bisogno di un attaccante che sia vero goleador, qualora naturalmente Gonzalo Higuain trovasse una sistemazione definitiva. E intrigano tanto gli otto gol segnati ai campioni d’Italia in 11 incroci complessivi dall’argentino ora al Psg. Il problema è che Paratici non può fare altro se non attendere che il dt Leonardo si decida a riscattare la punta dall’Inter sborsando 85 milioni, quindici in più del previsto a beneficio dei nerazzurri se poi il giocatore si piazzerà in un’altra squadra italiana. Difficile che l’Inter, dove Mauro non ha alcun futuro, possa mettersi a trattare con la Juve nel caso in cui il Paris liberi il calciatore al termine del prestito. Mai dire mai, nel mercato, però in questo momento la linea che conduce a un’ipotetica trattativa con i francesi è molto, molto più calda”, spiega Tuttosport.