Lautaro-Chiesa, destini incrociati: Inter, il piano di Marotta per far felice Conte

I destini di Lautaro Martinez e di Federico Chiesa rischiano di essere fortemente incrociati: i due classe ’97 sono al centro di numerose voci di mercato, con l’Inter che potrebbe fare da filo comune tra i due. L’esterno della Fiorentina, secondo Tuttosport, sarebbe il profilo scelto da Beppe Marotta per sostituire, eventualmente, l’attaccante argentino, da tempo nel mirino del Barcellona.

IL PIANO DI MAROTTA – “Beppe Marotta, in tal senso, avrà un altro problema da risolvere: far digerire l’eventuale addio di Martinez ad Antonio Conte che in più di una occasione durante l’anno si era espresso pubblicamente nella convinzione che il Toro e Romelu Lukaku sarebbero stati presente e futuro dell’Inter. In tal senso, oltre ai parametri zero messi nel mirino da tempo da Marotta (Dries Mertens per sostituire Alexis Sanchez e Olivier Giroud per riempire la casella, vacante del vice Lukaku), l’intenzione è quella di prendere un giocatore che sappia contemporaneamente giocare a tutta fascia ma pure affiancare, all’occorrenza, “Big Rom” in attacco“.

CHIESA, LE CIFRE – “Operazione da 60 milioni, quella con la Fiorentina, ma una cifra che sarebbe possibile mettere a budget grazie alle cessioni dello stesso Martinez e di Mauro Icardi (nel pacchetto dismissioni rientrerà pure Ivan Perisic che il Bayern vuole riscattare). Obiettivo di Marotta è quello di arrivare primo nella volata con la Juve“.