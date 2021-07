Inter, ecco la cifra che arriva da Socios. “Ma si raggiungeranno 30 mln così”

Tuttosport fa il punto sulla questione sponsor: Socios.com è in vantaggio, ma la trattativa non è ancora chiusa

E' stata presentata ieri in pompa magna la nuova maglia home dell'Inter per la stagione 2021/22. Sulla divisa, che avrà il brand Lenovo sul retro, manca però ancora il nome del main sponsor, trattativa che sarà chiusa in queste settimane. Spiega in merito Tuttosport: "Il nuovo sponsor dovrebbe essere Socios.com, leader nel campo delle criptovalute. La trattativa con Socios.com non è chiusa perché ci sarebbero ancora altre aziende in corsa per prendere il posto di Pirelli, per 26 anni sulle maglie dell’Inter.