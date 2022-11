Marca – Una clausola avvicina Jesus Vazquez all’Inter. I nerazzurri ci puntano molto

In questo momento, Vazquez non sta giocando con Gattuso e questo gli spalancherebbe le porte del trasferimento a gennaio

L'Inter vuole puntare fortemente su Jesus Vazquez a gennaio. Ne è convinto il quotidiano Marca, secondo cui il giovane spagnolo (classe 2003) vanta una clausola nel contratto con il Valencia, che gli consente di partire in prestito nel mercato invernale nel caso in cui non dovesse giocare un certo numero di minuti con la prima squadra.