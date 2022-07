ESCLUSIVA Collovati: “Inter, Skriniar vale punta da 25 gol! Bremer andava chiuso prima”

Skriniar sembra più vicino a restare, ma col mercato nulla si può escludere. Quanto perderebbe l’Inter? Lo abbiamo chiesto a Collovati

Daniele Vitiello

Milan Skriniar sembra più vicino alla permanenza all’Inter, ma col mercato ancora aperto nulla si può ancora escludere. Quanto perderebbe l’Inter in caso di addio dello slovacco? Lo abbiamo chiesto a Fulvio Collovati, ex nerazzurro, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Fcinter1908.it: “Questo è un calcio nel quale l’importanza di un difensore di livello internazionale è quasi dico pari ad un attaccante da 20-25 gol. Ce ne sono pochissimi, l’Inter perderebbe tanto sicuramente”.

Milenkovic e Demiral sarebbero profili in grado di sostituirlo al meglio?

“Sulla carta mi convincono, ma so come gioca Skriniar in fase difensiva e anche in appoggio come gli chiede Simone Inzaghi. Bisognerà vedere se loro sarebbero in grado di fare altrettanto quando l’Inter avrà il pallone”.

C’è un po’ di delusione per l’epilogo delle vicende Dybala e Bremer.

“Condivido la delusione dei tifosi dell’Inter. Si parlava già da mesi dell’addio di Skriniar e l’Inter doveva andare prima su Bremer. Dybala non me lo sarei lasciato sfuggire, ma quando ti trovi ad operare in un certo modo è normale per la dirigenza avere difficoltà di questo tipo”.

Sarebbe Inter da scudetto anche senza Skriniar?

“L’Inter ha già lottato per lo scudetto, avrà il dovere di farlo ancora con il Milan che vuole ripetersi e con la Juventus che vuole tornare a primeggiare dopo questo mercato”.