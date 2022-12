ESCLUSIVA Colonnese: “Inter, ecco come si può battere il Napoli. E Skriniar…”

Le parole dell'ex difensore che ha militato in entrambe le formazioni in carriera: "Gara più decisiva per i nerazzurri"

Daniele Vitiello

"Inter-Napoli? Indubbiamente penso sia più decisiva per i nerazzurri che per la squadra di Spalletti. Se vuoi recuperare il tempo perso, devi cercare di accorciare. Serve una svolta e questa è l'occasione giusta". Così Ciccio Colonnese, doppio ex della sfida del Meazza, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Fcinter1908.it.

A livello tattico quale può essere la chiave?

"Il Napoli ha sempre avuto il possesso palla quest’anno, ha sfruttato al meglio le sue qualità così facendo. L’Inter dovrà essere brava a toglierle questa forza, la mia sensazione è che se dovessero palleggiare bene potrebbero metterli in difficoltà. Quando il Napoli ha dovuto rincorrere gli avversari in determinati frangenti ha sofferto di più".

Meglio a questo punto Calhanoglu o Brozovic in cabina di regia?

"Çalhanoğlu e Brozovic dovrebbero giocare entrambi. Dipenderà anche dalle scelte che farà Inzaghi in attacco, col possibile impiego di Mkhitaryan alle spalle di Dzeko".

Ti convince il possibile tandem Dzeko-Lukaku?

"Può far bene, ma serve tempo. All’Inter ora servono certezze, per cui presumo che inizialmente Inzaghi sceglierà un’altra soluzione. Romelu lo vedo in campo magari a gara in corso".

Ti aspettavi che la questione Skriniar si potesse risolvere in tempi più brevi?

"Non ci ho capito molto. Sembrava fossero lontani, poi ad un certo punto più vicini e ora sono di nuovo più lontani. All’estero prenderebbe sicuramente più soldi, vedremo quanta voglia di rimanere mostrerà. Se scegliesse non solo per i soldi, ma anche per il ruolo nello spogliatoio e nell'ambiente, allora dovrebbe rimanere in nerazzurro. Mi auguro faccia questo tipo di valutazioni e scelga di restare all’Inter per il suo bene".