Inzaghi: “Inter vuole rimanere al vertice. Arrivati giocatori forti. I tifosi per primi…”

L'allenatore nerazzurro ha parlato nella conferenza stampa del post gara dopo la vittoria con la Fiorentina e l'ha definita 'pesante'

Eva A. Provenzano

Simone Inzaghi, nella conferenza post-gara di Fiorentina-Inter ha risposto alle domande dei giornalisti. Queste le sue parole:

-Vittoria da grande squadra dopo essere stati incudine nel primo tempo: vittoria pesante?

Penso sia stata una vittoria pesante. Abbiamo trovato un avversaria difficile da affrontare che la prima mezz'ora ci ha creato problemi. Abbiamo provato a giocare. Abbiamo sbagliato tecnicamente, sulle seconde palle che arrivavano prima. Poi ci siamo riorganizzati. A fine primo tempo ci siamo parlati e ci siamo detti che la Fiorentina non poteva reggere su quei ritmi. Abbiamo cambiato qualcosina sulle prese di posizione. I ragazzi sono stati bravi e sono entrati nel campo nel migliore dei modi. Abbiamo fatto tre gol, potevamo farne qualcuno in più. Vittoria importante, in un campo non semplice, la quarta partita in pochi giorni, con due viaggi, posso ritenermi soddisfatto.

-Le difficoltà nel primo tempo sono state un fatto fisico o non vi aspettavate una Fiorentina così?

Ma no, penso un fatto tecnico. Dovevamo palleggiare meglio, uscire nel migliore dei modi in certe situazioni. Ma sapevamo che la partita sarebbe potuta cambiare da un momento all'altro. Ci hanno annullato un gol. Sul loro gol insomma vorrei rivederlo. Ma bisogna dare merito anche all'avversaria. La Fiorentina ha fatto bene i primi 35 minuti e poi sapevamo che non potevano reggere quel ritmo per i restanti settanta.

-Ti aspettavi di allenare una squadra così potente in grado di colpire l'avversario nei momenti di difficoltà?

Speravo. Sono partito con grandi ambizioni e voglie. Sapevamo che la prima cosa da fare era da mettere in sicurezza il club. La società è stata bravissima a farlo e ad andare in quella direzione. Sono stati presi giocatori molto forti, funzionali. Normale che noi vogliamo rimanere ai vertici. Abbiamo la fortuna di avere tifosi che ci aiutano tantissimo. Per primi hanno capito le problematiche ma sono venuti alla Pinetina a sostenerci e sono venuti da me personalmente a dire che ci avrebbero sostenuto sempre se avessero visto il massimo impegno ed è quello che i ragazzi stanno facendo.

(Fonte: SS24)