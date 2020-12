Inter-Shakthar, la conferenza stampa di Antonio Conte

APPIANO GENTILE – Dentro o fuori, non ci sono appelli. Domani sera i nerazzurri conosceranno il loro destino. Se sarà fase finale di Champions League, Europa League o nulla di tutto questo questo, dipenderà non solo dalla gara dell’Inter contro lo Shakthar ma sarà fondamentale l’incrocio con la partita tra Real Madrid e Borussia Mönchengladbach. Come consuetudine il tecnico interista risponderà alle domande dei cronisti collegati con il quartier generale di Appiano Gentile alle ore 13.30. FcInter1908 vi riporterà la diretta testuale con le dichiarazioni dell’allenatore alla vigilia della gara di Champions League.

