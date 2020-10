Conte: “Perisic? Sta facendo bene. Sono l’allenatore più felice del mondo quando…”

Antonio Conte ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa.

“Per vincere bisogna fare gol e cercare di sfruttare le occasioni che si creano. Spesso e volentieri creiamo situazioni importanti, a volte siamo più freddi a volte meno. Ci vuole anche fortuna. Una buonissima prestazione contro una Lazio che ci ha fatto soffrite all’andata e al ritorno. Venire all’Olimpico con questa voglia e determinazione è un buonissimo aspetto positivo che ci deve continuare a dare entusiasmo.

Perisic? Sono molto contento di quello che sta facendo, è un calciatore rientrato da un prestito e sta dimostrando grande disponibilità e grande voglia. Ha grandi qualità fisiche e tecniche, ha fatto l’assist del primo gol. Sta lavorando e sappiamo benissimo che in fase difensiva può migliorare. Sta facendo molto bene come Hakimi, anche lui sta lavorando per migliorare la fase offensiva. Ho calciatori che hanno grande voglia di apprendere e di mettersi in gioco, quando lo dimostrano sono l’allenatore più felice del mondo”.