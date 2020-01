Conte: “Coperta corta quando ci sono defezioni. Sensi sta tornando. Ma questa Inter…”

Lo aveva detto alla vigilia che non sarebbe stato facile. E non lo è stato. Contro l’Atalanta è arrivato un pareggio che spinge la Juventus a fare il massimo dei punti con la Roma anche per vincere il titolo di campioni d’inverno. Alla fine della gara contro gli uomini di Gasperini, Antonio Conte ha analizzato ai microfoni di Dazn la partita fatta dalla sua Inter al Meazza. Queste le parole dell’allenatore interista:

-Vidal da andare a prendere in braccio?

Sapete bene che non parlo di giocatori che non fanno parte della rosa dell’Inter. C’è chi deve farlo ed è giusto che lo facciano loro.

-Due tempi diversi, che spiegazione si è dato?

Parti dal presupposto che hai affrontato questa partita senza quattro elementi e questo significa tanto. Loro fanno dell’intensità e della forza fisica il punto forte. Abbiamo retto botta, rispetto all’anno scorso in cui l’Atalanta ci è finita davanti, abbiamo 11 punti in più e loro sono molto forti. Abbiamo fatto il possibile per cercare di vincere la gara.

-Tirato comunque fuori il massimo…

Parliamo di ragazzi eccezionali. L’unica cosa che spero è di non avere defezioni perché ogni volta che ne abbiamo un paio per settore diventa problematica la situazione. Non avevamo Barella e Vecino ha un affaticamento al polpaccio. Stiamo cercando di recuperare Sanchez per portarlo nelle migliori condizioni. Stiamo cercando di tirare fuori il massimo, vedi dove sei in classifica e in tante situazioni si chiudono gli occhi. L’unica preghiera è che ci siano sempre gli effettivi, ma quando ci sono infortuni e squalifiche abbiamo la coperta corta e troppo ridotta. Cerchiamo di fare il nostro meglio. I ragazzi oggi hanno dato tutto contro una squadra che lavora da 4 anni con lo stesso allenatore e ha preso giocatori specifici per il loro tipo di calcio. Avere 11 punti in più è tanta roba.

-Sensi è tornato…

Anche lui ha bisogno di giocare per tornare in condizione, deve giocare per rivedere il Sensi di inizio stagione. Sono contento dei 70 minuti fatti in una gara intensa. Contento per lui e per la squadra perché abbiamo ritrovato un giocatore importante e tornerà il Sensi che era ad inizio stagione. E’ rientrato anche Barella. Dobbiamo lavorare sapendo che non è semplice e che la classifica non deve ingannare assolutamente.

-Pensi che i tuoi si siano accontentati di contenere?

Con l’Atalanta è difficile gestire il risultato. Penso che abbiano continuato a giocare ad un’intensità alta e servono giocatori con certe caratteristiche e che giocano insieme da tempo. L’Atalanta ha una rosa forte ed è sempre migliorata negli anni acquistando giocatori specifici per le idee di calcio dell’allenatore. Noi abbiamo iniziato un percorso. Abbiamo tanti meriti per i punti fatti e ci sono 11 punti di distanza da una squadra che dimostra di essere molto forte. Dobbiamo essere realisti e sapere che c’è un percorso da fare. I miei ragazzi vanno elogiati per quello che stanno facendo. Penso che i tifosi lo stiano capendo.

(Fonte: Dazn)