Conte: “Ora testa al campionato. I cambi? Fate voi l’allenatore, magari fate meglio”

L’Inter non va oltre lo 0-0 casalingo contro lo Shakhtar Donetsk e chiude mestamente all’ultimo posto il girone B di Champions League, dicendo addio a tutti i sogni europei di questa stagione. Queste le parole di Antonio Conte, tecnico nerazzurro, in conferenza stampa al termine dell’incontro: “Lo Shakhtar ha fatto una partita difensiva come all’andata, incredibile che non siamo riusciti a segnare nemmeno un gol in 180 minuti. Sono stati anche fortunati, il loro portiere è stato il migliore in campo. Lo Shakhtar ha cambiato modo di giocare, si sono accontentati. Sono stati bravi e fortunati“.

In una stagione così intensa, con tanti impegni ravvicinati, non è un rimpianto non aver sfruttato di più la regola dei 5 cambi?

“Ho fatto entrare Perisic, un’ala, al 65′, insieme ad Hakimi, un’altra ala, è entrato Sanchez, c’erano tre punte più due esterni offensivi, poi è entrato Eriksen… Ci bastava un solo gol per vincere, non riesco a capire a rispetto quello che dite. Giusto che ogni tanto prendiate il fischetto e facciate voi gli allenatori, magari fate meglio“.

Dopo questa eliminazione la stagione può essere compromessa o può arrivare maggior carica per il campionato?

“Noi sapevamo fin dall’inizio delle difficoltà che avremmo incontrato, sono state prese delle decisioni a tal proposito. Dobbiamo metabolizare questa eliminazione e cercare di ripartire, pensando adesso al campionato, al Cagliari“.