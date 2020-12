Conte: “Hakimi? Queste sono le risposte che chiedo. Champions, se vinciamo andiamo avanti”

L’Inter trova un’altra convincente vittoria e continua il momento positivo. In vista della gara fondamentale di mercoledì con lo Shakhtar serviva un’iniezioni di fiducia ed è arrivata. Della gara dei nerazzurri ha parlato il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte:

AUTOSTIMA – “Avevamo grandissimo rispetto nei confronti del Bologna, Sinisa gli dà una grandissima organizzazione, non mollano mai. A luglio vincevamo 1-0 e abbiamo subito una rimonta con un uomo in più. Sapevamo che vincendo l’autostima sarebbe cresciuta, le vittorie danno consapevolezza dei propri mezzi. In vista della Champions avevamo bisogno di questa gara. L’ho trasmesso in maniera importante”.

HAKIMI – “La risposta è una conferma di quello che dico: qualsiasi scelta faccio che possa essere condivisa o meno la faccio per il bene dell’Inter, solo io vedo quello che accade in allenamento e nelle partita. Ha grandissime potenzialità, si sta mettendo al servizio della squadra. Sta capendo che può diventare uno specialista, un top in quel ruolo. Deve lavorare, in questo momento non è un giocatore finito. Queste sono le risposte che chiedo. Darmian aveva fatto benissimo col Borussia, oggi benissimo sia Hakimi che Perisic”.

SHAKHTAR – “Mi aspetto una squadra che arriverà chiusa, visto che ha giocatori di gamba e ripartenze. Proveranno a chiuderci tutti gli spazi. Dovremo essere molto bravi a trovare le situazioni offensive e a prepararci in fase di possesso a non farli ripartire. Lo Shakhtar se fa risultato qui può passare il turno. Vogliamo giocarci tutte le nostre carte, serve maturità e pazienza. È uno step ulteriore, ci arriviamo carichi. Oggi c’è stata la prestazione giusta. Ci giochiamo tutto o niente”.

CENTROCAMPO – “Fuori Vidal? Non lo so. I ragazzi ora è giusto che riposino. Domani staranno con le loro famiglie, io cercherò di sfruttare qualsiasi spazio libero per studiare la soluzione migliore per tenere la possibilità viva di passare il turno di Champions”.

CHAMPIONS – “Penso che stiamo parlando di livelli e squadre così blasonate che non posso pensare che il Real scenda in campo pensando di pareggiare. Rischiano anche loro di uscire dalla Champions. Dobbiamo pensare solamente a noi. Lo scorso anno siamo usciti all’ultimo turno col Barça, sono squadre che pensano solo a vincere. Sono convinto che se vinciamo la partita andiamo avanti in Champions, è la mia speranza. Non dobbiamo avere rimpianti, è una partita secca e dobbiamo dimostrare che stiamo studiando da grande squadra”.