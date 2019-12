Vidal dice sì all’Inter: cifre e dettagli dell’accordo. E così Marotta può convincere il Barça

“Lo scontro è totale, adesso bisogna soltanto vedere come e quando l’Inter si infilerà nel grande gelo sceso tra Arturo Vidal e il Barcellona, rilanciando l’offerta da 12 milioni quel tanto che serve, cioè fino a 15 milioni, per regalare al più presto il cileno ad Antonio Conte. La mossa dirompente di King Arturo, che a inizio dicembre ha denunciato il suo club per il presunto mancato pagamento di alcuni premi relativi alla stagione 2018-19 (secondo Vidal mancano all’appello 2,4 milioni legati ai minuti in campo), è servita a rompere gli indugi”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alle ultime vicende inerenti ad Arturo Vidal, in rotta di collisione con il Barcellona. Il cileno, in vacanza fino al 2 gennaio, ha confermato pubblicamente la denuncia al club blaugrana per il mancato pagamento dei bonus relativi alla scorsa stagione. Il Barça ha replicato in maniera dura, sostenendo che sia una mossa per cercare di liberarsi alla vigilia del mercato di gennaio.

COSA SERVE ALL’INTER – La Gazzetta dello Sport, poi, spiega cosa manchi all’Inter: “Lo strappo è di quelli che fanno sensazione, a questo punto sembra davvero difficile ricomporre. Anche perché sebbene Vidal smentisca, è chiaro che l’intenzione del giocatore è fare tutto il possibile per preparare il terreno per lasciare Barcellona. E velocizzare, se possibile, la chiusura dell’affare con l’Inter. In questo senso la chiacchierata telefonica con Conte nei giorni scorsi è servita a rafforzare quel legame che sta spingendo Vidal tra le braccia di Antonio. L’Inter e il guerriero sono già d’accordo e il sondaggio (tra conferme e smentite ufficiali) del d.g. juventino Fabio Paratici con il Barcellona per avere informazioni su Arturo non sposta l’obiettivo. Steven Zhang ha detto sì e l’a.d. Beppe Marotta è pronto a confermare al cileno lo stipendio di oggi in Spagna, ovvero 5 milioni netti ma con un anno in più di contratto, fino al giugno 2022, quando l’ex Juventus avrà 35 anni. Ora però i nerazzurri devono trovare l’accordo con il Barcellona, approfittando della scontro totale in atto con Arturo per mettere sul tavolo il tesoretto che chiude i conti. Al momento i 12 milioni per il prestito con diritto di riscatto non hanno convinto la dirigenza blaugrana, che chiede 20 milioni e punta alla cessione definitiva o comunque pensa più a un prestito con obbligo. Ecco allora che l’Inter, forte del sì del cileno, ragiona su una nuova offerta ed è pronta a salire a 15 milioni per un prestito che preveda l’obbligo di riscatto. A quel punto la trattativa potrebbe indirizzarsi favorevolmente”.

AFFONDO DOPO IL NAPOLI – La sensazione, secondo La Gazzetta dello Sport, è che Vidal si presenti comunque il 2 gennaio agli allenamenti a Barcellona per evitare ulteriori problemi e risulta al momento complicato che l’affare si possa sbloccare prima del 6 gennaio, giorno della sfida contro il Napoli. “Ma dopo il 6, l’Inter proverà l’affondo”, chiosa la Rosea.