Dal nuovo feeling con Marotta al titolo: Conte vuole aprire un ciclo all’Inter

Il tecnico dell'Inter non pensa più all'addio, ma vuole prolungare la sua esperienza all'Inter e rimanere per più anni

Come spiega La Gazzetta dello Sport"La distanza che la scorsa estate, fino alla fine di agosto, si percepiva forte e chiara tra il tecnico e la dirigenza, tra Antonio e l’a.d. Marotta, si è oggi trasformata in un’alchimia vincente. È un affetto stabile, per usare una terminologia abusata di questi tempi. Il risultato è evidente, il campo non mente mai, il primo posto in classifica ne è la conseguenza. Ed è allora giusto cominciare a ragionare anche in ottica futura. In definitiva: quella in corso era stata immaginata – per moltissimi versi a ragion veduta – come l’ultima stagione possibile insieme di Conte con l’Inter, o comunque di Antonio al fianco di Marotta. Oggi lo scenario è opposto. Tutti i segnali, interni ed esterni all’Inter, portano a una continuità del progetto tecnico e societario per la prossima stagione".