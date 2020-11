Conferenza Conte: “Vidal? Partita ammazzata. Non è mancato il furore ma forse…”

Intervenuto in conferenza stampa al termine della gara con il Real Madrid, Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato così della sconfitta dei suoi: “Sinceramente dell’arbitraggio non parlare, anche se tante volte l’arbitro deve essere intelligente e non rovinare la partita così. A meno che Vidal non abbia detto niente di grave. Lasciare una squadra in 10 al 30′ significa ammazzarla. Non so però cosa gli abbia detto Vidal.

Oggi non si è trattato di furore, bisogna capire il peso di certe partite: per noi è stata una partita pesante da un punto di vista pesante. Ti giocavi tantissimo contro il Real Madrid: era una partita che non potevi sbagliare, non è mancato il furore. Forse l’abbiamo sentita un po’ troppo. Solo il tempo ci farà migliorare al meglio queste partite e gestirle meglio”.