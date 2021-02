Conte: “Genoa e Parma diranno che vogliamo fare da grandi. Eriksen e Perisic sono…”

Le parole del tecnico nerazzurro a DAZN dopo il successo per 3-0 nel derby conto il Milan

A livello psicologico i ragazzi sanno che tempo molto le partite con Genoa e Parma: sono molto ostiche e dovremo dimostrare di avere fatto quello step per rimanere in vetta fino alla fine. Le prossime due saranno fondamentali: Genoa e Parma sono forti. Con Ballardini il Genoa ha perso solo una partita, il Parma sta faticando: queste due partite diranno tanto su quello che vogliamo fare da grandi.

Lo stesso riguardo Ivan: l'anno scorso non aveva questa voglia di mettersi in discussione come quinto. Io l'ho sempre visto in quella posizione, ma se il giocatore non si rende disponibile o pensa di essere sfruttato... Invece si è messo a disposizione e oggi ha fatto una bella partita: ha potenzialità incredibili, deve credere più in sé stesso. Tutti sono coinvolti, il gruppo è omogeneo.