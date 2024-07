Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro azzurro. Ecco le sue parole sugli obiettivi stagionali: "Questo gap con l'Inter in due giorni è difficile annullarlo. Il gap è stato netto e chiaro, ci sono 41 punti dall'Inter, 22 dal Milan, 18 dalla Juventus, 16 dall'Atalanta e 15 dalla quinta, senza contare le romane a 10 punti. Questa è la realtà dei fatti: quando si fanno pronostici e previsioni bisogna anche essere ragionevoli, altrimenti si cade in qualcosa di non veritiero: sappiamo che c'è questo margine ed è andato via un giocatore simbolo come Zielinski rafforzando l'Inter. Non sappiamo come finirà il mercato: c'è un accordo nel quale potremmo perdere il calciatore più forte. Io fossi nelle agenzie betting rivedrei un pochino tutto. Ma detto questo a me non fanno paure previsioni o giochini per mettere pressione: è sempre successo e lo accetto.