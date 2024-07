"Insomma, ci si attendeva che al pronti via Ausilio si muovesse in quelle zone e invece la priorità è andata su Martinez, con ben 15 milioni spesi per il portiere del Genoa. E allora l’attenzione si sposta su Valentin Carboni, uno degli elementi più talentuosi dell’intera rosa a disposizione di Simone Inzaghi. La domanda è una: resta o parte? Ad ascoltare la conferenza di Inzaghi non ci sarebbero dubbi, l’argentino è stato addirittura descritto come quel tipo di calciatore in grado di offrire alla squadra diversi abiti da indossare in base alle esigenze".