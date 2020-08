Inter, Conte: “Getafe fisico, ne abbiamo parlato con Godin. Progressi evidenti: siamo pronti”

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter TV alla vigilia della gara col Getafe. Queste le parole dell’allenatore: “Il Getafe è una squadra molto fisica, fa della compattezza e della lotta sulle seconde palle e della difesa le armi migliori. Abbiamo visto le partite contro Barcellona, Real e Atletico, sono state molto difficili per loro: dobbiamo pensare e abituarci subito ad una partita sporca. Dovremo essere bravi a sporcarci le mani. Mi aspetto una buona squadra e delle difficoltà: li abbiamo studiati, ne abbiamo parlato anche con Godin. Ci ha detto le caratteristiche di questa squadra, lottano. Dovremo essere bravi a sporcarci le mani e non solo andare di fioretto.

Quest’anno abbiamo fatto ottime cose, ci sono stati dei progressi evidenti: merito dei ragazzi perché ho avuto la fortuna di trovare calciatori che hanno creduto sempre nel lavoro e nelle idee proposte. C’è sempre stata grande abnegazione: e il fatto che abbiano fatto un buon campionato rispetto agli ultimi anni mi rende felice per loro. Col lavoro e col sacrificio i risultati arrivano. Il tempo a disposizione non è stato tanto, ma siamo arrivati ad un livello con tutti di poterci permettere di preparare la partita in poco tempo: lavoriamo su concetti da tempo, li hanno assimilati. Siamo e saremo pronti”.