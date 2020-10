Inter, rosa ‘large’ per Conte: chance per tutti a una condizione, 3 mesi per valutare. Nainggolan…

Dopo la chiusura della finestra estiva del calciomercato, in casa Inter è tempo di valutazione e di programmazione in vista della stagione che è appena iniziata e che entrerà nel vivo dopo la sosta per la Nazionale con il derby contro il Milan e l’esordio in Champions League contro il Borussia Monchengladbach in quattro giorni.

Sky Sport analizza la rosa dei nerazzurri e sottolinea l’ottimo lavoro della dirigenza nerazzurra, che ha offerto ad Antonio Conte una rosa lunga, non più extra ma comunque large, e un’ampia scelta con alternative in ogni reparto e ruolo.

“La necessità iniziale di sfoltire un reparto troppo ampio è stata sostanzialmente compiuta anche se all’appello sono mancati un paio di trasferimenti saltati negli ultimi giorni. Adesso chi rimane e che doveva andare resta comunque a disposizione in un progetto in cui la titolarità sarà garantita a pochi e le rotazioni riguarderanno molti, che dovranno essere bravi di partita in partita a meritarsi il posto o una conferma. Per questo le opzioni all’allenatore non mancheranno da adesso fino al mercato invernale, dove qualche situazione potrà essere riconsiderata ma solo alla luce dei prossimi tre mesi, nei quali verranno emessi verdetti importanti in campionato e Champions. Dopo aver inserito i nuovi con naturalezza, sia per quanto riguarda Kolarov che Vidal, adesso Conte ha dato grande fiducia sia a Skriniar che a Perisic dopo aver puntato su Eriksen all’inizio“.

Il ruolo con maggiori alternative è senza dubbio il centrocampo, che potrà anche su Radja Nainggolan, rimasto dopo la lunga trattativa – non andata a buon fine – con il Cagliari: “Ha avuto una parte di minutaggio nella rimonta sulla Fiorentina, ma adesso l’allenatore avrà l’opportunità di utilizzarlo di più vista la sua duttilità del belga e la capacità di giocare in tutti i ruoli del centrocampo e alle spalle delle punte. Starà a Nainggolan, che aveva un piede già a Cagliari, cogliere l’attimo con l’atteggiamento giusto. Una questione di mentalità e un’opportunità per tutti, se però tutti navigheranno nella stessa direzione“.