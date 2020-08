Conte: “Inter da elogiare in blocco. Grandi complimenti ai ragazzi, ora dobbiamo meritarci la finale”

Vittoria e qualificazione per l’Inter alle semifinali di Europa League. I nerazzurri si impongono sul Bayer Leverkusen grazie alle reti di Barella e Lukaku. Al termine della gara ha parlato il tecnico dell’Inter Antonio Conte ai microfoni di Inter Tv:

Dopo questa vittoria, esci ancora più fiducioso?

“Sicuramente non è mai mancata la fiducia verso la squadra. Abbiamo lavorato tanto e penso che il risultato del lavoro si sia visto in campionato e in coppa. Squadra da elogiare in blocco, partita importante sotto tutti i punti di vista. Li abbiamo pressati in ogni zona del campo e siamo stati bravi a creare le soluzione che avevamo studiato. Dovevamo concretizzare di più, non abbiamo sofferto, ma quando la partita è in bilico e hai le occasioni devi fare gol. Grandi elogi ai ragazzi sono molto contento”.

Primi 20′ c’è stata grande differenza?

“Siamo stati bravi, ma la differenza si è vista nella totalità della partita. Non gli abbiamo fatto fare quello che loro sono bravi di fare. Abbiamo avuto coraggio. I ragazzi hanno capito che devono difendere lontano dalla porta e questo ci sta portando dei benefici importanti. Abbiamo avuto tantissime occasioni, ma non solo nei primi 20′, abbiamo dominato e meritato ampiamente di vincere e andare in semifinale”.

Cosa servirà adesso per andare in finale?

“Bisogna vedere con chi giocheremo tra Shakhtar e Basilea che sono due squadre forti. Saremo lì a guardare la partita e avremo una settimana, sei giorni, per prepararla nel migliore dei modi. Adesso abbiamo meritato ampiamente, ora l’ambizione e la voglia devono farci guardare al massimo. Dobbiamo meritarci la finale, recuperiamo le energie, ci alleniamo bene e la prepariamo al meglio”.