Conte: “Vinciamo solo giocando a 200 all’ora. Mercato? La società deve decidere se…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Antonio Conte ha commentato così il pareggio contro il Lecce.

“Il risultato nasce dal fatto che siamo una squadra che deve sempre andare a 200 all’ora: se qualcuno è sotto tono non ce lo possiamo permettere perché si abbassa il livello. Può capitare pareggiare una partita che avresti però dovuto portare a casa. Può capitare, non siamo una squadra che se va a una velocità media riesce a vincere. Dobbiamo sempre andare al massimo come nell’andata: quando non riusciamo ad andare al massimo dei giri, siamo una squadra normale. Oggi il Lecce ha cambiato sistema di gioco, erano bassi e occupavano gli spazi. Non è semplice quando si affrontano due sistemi simili, nelle occasioni che abbiamo avuto dovevamo fare gol.

Noi non possiamo permetterci di avere più giocatori sottotono, non la portiamo a casa: siamo stati bravi nell’andata a tenere il motore al massimo, capitano delle partite in cui se andiamo a velocità di crociera, non abbiamo la qualità per portarla a casa.

Eriksen e il mercato? Non ho detto nulla, tutti gli allenatori convengono sul fatto che gennaio sia difficile: sono stato molto chiaro, ogni volta che dico una cosa viene amplificata e strumentalizzata dalla stampa. Sono contento di questi giocatori, c’è la società che fa valutazioni: dobbiamo lavorare e e cercare di andare al massimo se vogliamo mantenere una media punti importanti. Non mi va di entrare nel mercato, ci sono entrato l’ultima volta: qualcuno strumentalizza tutto, c’è la società che deve decidere cosa e se vuole farlo e a che costo. Ci sono loro, io faccio l’allenatore e devo cercare di tirare fuori il meglio dai ragazzi”.