Inter, Conte pretende “massima chiarezza”. Ecco cosa chiederà al presidente Zhang

Il tecnico dell'Inter incontrerà il presidente per parlare del futuro e chiederà di non smantellare la squadra

Grande festa per l'Inter che ha conquistato il diciannovesimo scudetto della sua storia. Oggi, battuta l'Udinese, i nerazzurri hanno ricevuto il trofeo per i campioni d'Italia. Nei prossimi giorni ci sarà il tanto atteso incontro tra Conte e il presidente Zhang.

"Conte chiederà chiarezza e che non sia smantellata la squadra, soprattutto nell’11 titolare. Sono 7-8 gli intoccabili (Skriniar, De Vrij, Bastoni, Hakimi, Barella, Lukaku, Lautaro e forse Brozovic), vuole capire se il progetto che gli è stato presentato due anni fa è ancora in piedi. Vuole capire cosa significa autofinanziamento sul mercato, come la società pensa di portare avanti questo discorso rimanendo competitivi. Pretenderà massima chiarezza senza fraintendimenti. Queste le domande che Conte farà alla proprietà e la sua posizione stavolta sarà meno accomodante rispetto a quella di un anno fa a Villa Bellini", spiega Sky Sport.