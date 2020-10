Conte: “Inter poco decisa e poco determinata. Nainggolan? Giudicate voi la sua condizione”

Altro pareggio per l’Inter, dopo quello ottenuto a Kiev in Champions contro lo Shakhtar. Dopo la gara terminata 2-2 col Parma, il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa:

Quanto pesa l’assenza di Lukaku?

“Non mi va di parlare degli assenti, non è giusto. I calciatori hanno dato tutto, mi spiace che creiamo e sprechiamo tanto. Ci vuole più cinismo e più cattiveria. Si sta ripetendo più volte questa situazione. Dobbiamo migliorare in fase realizzativa e guardare le occasioni che abbiamo concessi. Il Parma due tiri in porta e due gol, noi una ventina… Siamo stati poco decisi e poco determinati”.

Inserimento di Vidal?

“Veniva da sei partite consecutive, lo abbiamo spremuto come un limone. Non gli potevo dare recupero, oggi l’ho fatto e quando è entrato ha messo personalità ed esperienza”.

Com’è la condizione di Nainggolan?

“È entrato e potete giudicare voi la prestazione, io non posso fare valutazioni. Cerco di mettere tutti nella migliora condizione: c’è chi ci arriva prima, chi dopo chi mai. Noi cerchiamo sempre di mettere i giocato nelle migliori condizioni”.