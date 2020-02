Derby, Conte si tiene aperte due opzioni per l’Inter. Più certezze per Pioli

San Siro da tutto esaurito per un derby che è diventato essenziale per l’Inter. Conte vuole provare a fare i tre punti che gli servono per agganciare la Juventus. Si tiene aperte due opzioni sulla formazione. Si è pensato in settimana al 3-5-1-1 con Eriksen dietro a Lukaku punta unica.

Ma non è ancora detto sia questo il modulo prescelto dall’allenatore nerazzurro per affrontare i rossoneri. Potrebbe essere alla fine utilizzata anche l’opzione con le due punte, con Sanchez vicino all’attaccante belga e a fargli posto a centrocampo sarebbe uno tra Vecino e il danese.

Pioli invece non ha dubbi sul modulo. 4-4-1-1 con Calhanoglu dietro all’unica punta Ibrahimovic. Ma in fase offensiva diventerebbe un 4-3-3 con Rebic e Castillejo sugli esterni. Kjaer ha vinto il ballottaggio con Musacchio. A breve le riunioni tecniche con le quali i due allenatori chiariranno le loro idee con i loro giocatori.

Fonte: SS24)