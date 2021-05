C&F – Inter, perché la buonuscita a Conte? Il motivo non è solo economico

Calcio e Finanza spiega perché il club nerazzurro ha concesso al tecnico la buonuscita di circa 7.5 milioni di euro

"Non c’era la volontà di arrivare allo scontro: anche perché quando è successo - spiega il portale, che ha interpellato fonti vicino all'operazione -, spesso Conte ha dimostrato di non voler mai lasciare nulla sul tavolo, alla luce soprattutto di come il tecnico dia tutto per ogni club. Motivo per cui anche un esonero ma tenendo il tecnico interamente a libro paga per tutta la stagione 2021/22 non sembrava una strada attuabile: il rischio, d’altronde, era di dover pagare a Conte tutto quanto dovuto, aggiungendo inoltre lo stipendio del muovo allenatore.