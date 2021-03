Inter, Conte ‘pesa’ la sosta forzata: pro e contro dello stop. E una domanda…

L'allenatore dell'Inter Antonio Conte si interroga su quelle che saranno le conseguenze dal punto di visto sportivo dello stop forzato

Alessandro De Felice

Dopo la notizia della decisione dell'ATS di Milano di rinviare la sfida tra Inter e Sassuolo e fermare ogni attività del club nerazzurro fino a lunedì prossimo, i tifosi nerazzurri si interrogano su quali saranno le conseguenze sulla squadra di Conte dal punto di vista sportivo. Il tecnico nerazzurro può 'pesare' i pro e i contro della pausa. "In ogni caso, provando a fare un’analisi (in attesa, ovviamente, dei prossimi tamponi), il tecnico può comunque stare tranquillo considerando alcuni aspetti che esulano dalle ultime positività" scrive La Gazzetta dello Sport.

In vista della sfida contro il Bologna, i quattro positivi (D’Ambrosio, Handanovic, De Vrij e Vecino) saranno valutati dal decimo giorno di isolamento. Sulla carta tutti potrebbero essere a disposizione per la gara in programma il 3 aprile. Conte potrebbe recuperare sia il capitano che l'olandese, nel caso in cui dovessero negativizzarsi. Tra le note liete c'è anche il fattore stanchezza: "Gli aspetti che danno ulteriore fiducia riguardano certamente la condizione fisica: contro Atalanta e Torino – due vittorie ciniche, ma sofferte – l’Inter non ha dato particolari segnali di brillantezza e freschezza.E probabilmente, ‘saltare’ un turno di campionato proprio in questo momento potrebbe consentirle di affrontare Mihajlovic con qualche energia in più".

La Rosea sottolinea come lo stop potrebbe rappresentare una buona notizia per alcuni titolarissimi per tirare il fiato. "Barella, allo stato attuale il secondo più utilizzato della rosa con 2.989’ giocati (37 presenze in stagione, 33 da titolare) dietro ad Handanovic (3.360’, 37 su 37 dal 1’), davanti a Lautaro (2.523’, 29 partendo subito) e De Vrij (2.971’, 35 su 35 dall’inizio). Inoltre dall’infermeria non si registrano contrattempi dell’ultima ora e presto potrebbe svuotarsi con un Vidal che può ‘ringraziare’ il rinvio di Inter-Sassuolo".

Proprio Vidal potrebbe tornare per la sfida contro il Bologna o contro il Sassuolo, con il recupero che si potrebbe disputare il 7 aprile. Il centrocampista cileno può essere a disposizione di Conte per il ritorno in campo dell'Inter.

L'aspetto negativo è sicuramente legato dato dagli ultimi risultati positivi con otto successi di fila in campionato da parte dei nerazzurri. Ma tra le peculiarità di Conte c'è proprio il fattore mentale: "Basterà uno stop più lungo per incidere sulla tenuta psicologica dei suoi? Difficile da credere".

"Chiunque avrebbe preferito giocare ed evitare ulteriori segni del Covid-19, ma parlando prettamente di campo in casa Inter forse non tutti i male stanno arrivando per nuocere" conclude La Gazzetta dello Sport.