Da Hakimi a Kolarov, 37 trofei in arrivo per l’Inter. Conte firma la polizza per il successo

Nonostante l’Inter sia costretta prima a vendere e poi a comprare, il club nerazzurro sta cercando accontentare le richieste di Conte. Dopo aver sfiorato l’Europa League ed essere arrivato a un punto dalla Juve, il tecnico vuole vincere. E per farlo chiede giocatori pronti e con l’abitudine a giocare per vincere. Come sottolinea Gazzetta.it “Il restyling dell’Inter di Conte parte proprio da questa base e poggia sulla mentalità vincente. Malgrado una mancanza di liquidità che blocca i grandi investimenti, l’Inter si è già assicurata una polizza per il successo. Con gli arrivi già ufficializzati di Hakimi e Kolarov e quelli prossimi di Darmian e Vidal, l’Inter aggiungerà 37 titoli vinti tra club e nazionali. Innesti che sanno spostare l’asticella verso l’altro”.