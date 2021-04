Conte: “Buon punto, vietato concedere speranze. Ai giocatori ho detto che…”

Antonio Conte può uscire dal Diego Armando Maradona con un mezzo sorriso. I punti di vantaggio sul Milan sono 9 a 7 giornate dal termine

MERCATO - "In questo momento dobbiamo solo concentrarci sul presente. Sinceramente non sappiamo cosa accadrà, quali saranno i programmi. Non sappiamo niente. Non ha senso parlare di mercato. Sono orgoglioso di questo gruppo di ragazzi, che è cresciuto sotto tanti punti di vista. Oggi abbiamo pareggiato una partita che tempo fa avremmo perso. Oggi si è vista una squadra che sa quello che fa, quello che vuole, che non perde mai la giusta via, anche se accade qualcosa di sfortunato, come il gol subito oggi. Per noi è troppo importante quello che stiamo facendo quest'anno, dobbiamo rimanere concentrati. Una volta che sarà finito tutto, ci sarà tempo per conoscere la situazione. Ora non sappiamo quello che avverrà".