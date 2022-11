Sun – Conte pressa il Tottenham: vuole Bastoni a gennaio. Pronti 50 mln, ma…

L'ex tecnico dell'Inter insiste per riavere con sè il difensore, lanciato proprio da lui nella sua esperienza in nerazzurro

Fabio Alampi

Antonio Conte è stato chiaro con il Tottenham: per restare ai vertici del calcio inglese ed europeo e per poter competere con le big serve investire, e serve farlo quanto prima. Per questo motivo il tecnico degli Spursnon perde occasione per richiedere rinforzi, in tutti i reparti del campo: in estate sono già stati spesi ben 150 milioni di sterline per nuovi giocatori, ma di questi solo Perisic è riuscito a conquistarsi una maglia da titolare. Per quanto riguarda la difesa, l'obiettivo è chiaro da tempo: Alessandro Bastoni.

Offerta già pronta — Secondo quanto scrive il Sun, il Tottenham starebbe pianificando un'offerta da 43 milioni di sterline per il difensore dell'Inter, pari a circa 50 milioni di euro, per provare a portarlo a Londra già a gennaio. Conte stravede per Bastoni, lanciato proprio da lui in maglia nerazzurra quando aveva solo 20 anni e alle spalle una manciata di presenze tra i professionisti, affidandogli una maglia da titolare in un reparto che poteva contare, oltre che su Skriniar e de Vrij, anche su un elemento come Godin. Una stima reciproca, con lo stesso classe '99 che ha riconosciuto più volte l'importanza avuta dal suo ex allenatore nel suo processo di crescita.

La posizione dell'Inter — Nonostante la cifra considerevole e le note difficoltà finanziarie dell'Inter, non sarebbe così scontato che da viale della Liberazione possa arrivare l'ok per la cessione di Bastoni: il club nerazzurro crede ciecamente nelle qualità e nel valore del difensore, e lo considera un pilastro della squadra del presente e del futuro, tanto da avergli fatto rinnovare il contratto fino al 30 giugno 2024 nel maggio del 2021. Inoltre, una prima offerta del Tottenham è già stata rifiutata in estate: gli Spurs non molleranno, ma convincere l'Inter non sarà facile.