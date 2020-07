Sky – Inter-Conte, c’è voglia di proseguire insieme: si parlerà del come. Tre argomenti sul tavolo

Quanto ha detto Conte a fine partita incide nel rapporto con la società? A Skysport hanno parlato del momento dell’Inter dopo il pareggio con il Verona. Secondo quanto spiegato dal noto canale satellitare la riflessione dell’allenatore nerazzurro non incide nel rapporto con la società. Questa era una stagione nata per ridurre il gap dalla Juventus, ma non ci si è avvicinati ai bianconeri quanto ci si aspettava.

Nell’analisi da fare tra dirigenti e tecnico ci sarà quindi da capire anche quali sono le tempistiche per tornare a vincere. Il come continuare insieme – ha spiegato Luca Marchetti – determinerà il se continuare insieme. Il club nerazzurro in sostanza è contento di aver consolidato il quarto posto e di averlo raggiunto in anticipo ma ci si aspettava di più, ha sottolineato anche Matteo Barzaghi. L’intento della società è quello di continuare con l’allenatore attuale e insieme dovranno condividere le linee guida.

Il confronto tra i dirigenti interisti e il mister è ovviamente quotidiano. Ma a Sky sottolineano che in un ulteriore discorso fatto con lui, sul tavolo potrebbero esserci questi tre temi:

-Tempistiche per raggiungere gli obiettivi: i nerazzurri vogliono vincere quando?

-Valutazione della rosa attuale: chi è da Inter e chi no

-Mercato di prospettiva o per vincere subito

(Fonte: Skysport)