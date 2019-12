Sky – Inter, emergenza a centrocampo: le 4 opzioni di Conte per il Genoa. Su Sensi…

E’ emergenza a centrocampo per l’Inter in vista dell’ultimo impegno in campionato contro il Genoa: Antonio Conte dovrà fare di necessità virtù in quanto al momento la lista degli infortunati è ancora lunga. Alle assenze di Barella, Gagliardini, Sensi, Candreva, Asamoah si aggiungono anche Borja Valero, uscito nel secondo tempo con la Fiorentina a causa di un affaticamento, e Brozovic, fermato per squalifica dopo il cartellino giallo preso a Firenze.

LE SOLUZIONI DI CONTE – Secondo quanto riportato da Sky Sport, al momento sono quattro le alternative possibili in vista della sfida contro il Genoa: una delle ipotesi al vaglio è un cambio modulo ma, per questa soluzione, sarà necessario aspettare la seduta pomeridiana ad Appiano. Un’altra alternativa sarebbe puntare dall’inizio su Agoumé, entrato negli ultimi minuti contro la Fiorentina e pronto a giocare dal 1′. La società ha deciso di preservare Sensi fino a gennaio ma, alla luce dello status d’emergenza, non è da escludere che si tenti di recuperare almeno uno tra l’ex Sassuolo e Gagliardini, vista la situazione di estrema emergenza. L’ultima soluzione sarebbe lo spostamento di Skriniar in mezzo al campo, ruolo già ricoperto dallo slovacco in Nazionale.

(Sky Sport)