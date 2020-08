Conte questa mattina in sede: inizia la fase due, quella della pianificazione della nuova stagione

Questa mattina nella sede dell’Inter è arrivato Antonio Conte ed è rimasto con i dirigenti nerazzurri per qualche ora per pianificare la nuova stagione. All’indomani dall’incontro con Zhang e il resto del club e dopo aver deciso di continuare insieme, il tecnico si è presentato negli uffici in centro a Milano per programmare la ripresa degli allenamenti. E per pianificare con il club il lavoro dei prossimi mesi. Sono stati affrontati anche i primi temi di mercato: niente spese folli, investimenti da fare con saggezza e sfruttare eventuali occasioni.

(fonte: SS24)