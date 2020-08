Sport – Inter, Conte chiede di fare uno sforzo per ingaggiare Vidal. Ecco quanto chiede il Barça

L’Inter torna alla carica per Arturo Vidal. L’arrivo di Ronald Koeman ha dato il via alla rivoluzione blaugrana e molti giocatori potrebbero lasciare il Barça in questa sessione di mercato. Tra i giocatori in uscita c’è Arturo Vidal. Secondo quanto riporta Diario Sport, il club nerazzurro è tornato alla carica per il cileno. A gennaio il club nerazzurro aveva fatto un tentativo per portare Vidal a Milano, ma in quel momento il Barcellona non aveva intenzione di lasciar partire il giocatore. “Adesso lo scenario è cambiato e Vidal è sul mercato, quindi Conte ha chiesto al club di fare uno sforzo per acquistare il centrocampista“.

“Il Barça lo ha inserito nella lista dei cedibili, ma vuole circa quindici milioni di euro per recuperare parte dell’investimento“, spiega Diario Sport. “Oltre a Juventus e Inter, anche PSG e Manchester United hanno chiesto informazioni sul cileno. Sarà Arturo Vidal a scegliere la sua prossima meta e vuole un club di grande livello con un progetto vincente“.

(Sport.es)