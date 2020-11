Conte: “Si è vista la differenza. Inter, c’è solo una strada. Sull’atteggiamento e l’espulsione…”

Intervenuto in collegamento ai microfoni di Sky Sport, Antonio Conte ha analizzato la sfida tra la sua Inter e il Real Madrid, valida per il quarto turno di Champions League.

Ecco le parole del tecnico nerazzurro, che ricorda Diego Armando Maradona: “Stiamo versando tutti lacrime per la scomparsa di una persona che ha fatto la storia del calcio e rimarrà per sempre in maniera indelebile. La poesia di un calciatore contro cui ho avuto il piacere di giocare contro e marcarlo. Fatico a credere che non ci sia più. Era molto giovane. Mi dispiace molto e sono addolorato per la scomparsa“.

Sulla partita, terminata sul risultato di 2-0 per il Real Madrid: “Già di base è difficile giocare contro squadre importanti contro il Real. Poi se andiamo sotto e rimaniamo in dieci diventa una montagna difficile da scalare. Penso si sia vista la differenza tra noi e loro. Non ci deve abbattere ma far capire che c’è una strada da percorrere e non lasciarsi ammaliare da sirene che arrivano dall’esterno. L’unica strada è quella del lavoro e della crescita. Non penso che l’Itner non sia prolifica in attacco. Facciamo tanti gol. Ne stiamo subendo qualcuno in più. La partita si sia messa subito in salita ed è stato difficile rimettersi in gioco, anche per via dell’espulsione dovuta a un’eccesso di proteste. La situazione è questa, ne prendiamo atto. All’andata abbiamo fatto molto meglio: eravamo stati più aggressivi. È stato difficile partire 0-1 sotto e poi subire un’espulsione, che ha tagliato le gambe alla squadra. La squadra ha fatto bene dal punto di vista dell’atteggiamento e della determinazione. Non dimentichiamo che giocavamo contro il Real Madrid, non l’ultima della classe”.