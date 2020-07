Conte: “Inizio a rivedere il vero Sanchez. Devo far rifiatare chi tira la carretta, spero di…”

Antonio Conte in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Spal: “E’ un campionato in mano alla Juventus. Mancano 5 partite, 6 punti di vantaggio nei nostri confronti. Tutto è in mano a loro. Noi dobbiamo cercare di continuare a fare bene, di migliorare, pensando a noi. Ora abbiamo una partita molto difficile contro la Roma, abbiamo poco tempo per recuperare. Per mettere pressione a chi sta davanti, devi vincere. Quella partita sarà importante. Abbiamo determinazione. La Roma è un’ottima squadra, abbiamo meno tempo per recuperare ma entusiasmo e voglia. Mi auguro di recuperare qualche giocatore per far rifiatare chi sta tirando la carretta da tantissimo tempo. Sono soddisfatto perché questo tipo di partite sono facili solo sulla carta. Durante questo campionato abbiamo lasciato per strada punti in maniera molto ingenua. Oggi avevamo una chance importante per mettere la parola fine sul discorso Champions, che è un ottimo risultato con 5 giornate di anticipo. Abbiamo sfruttato la chance con la giusta voglia e coraggio. Il lavoro paga. Sanchez? Sapevamo benissimo che veniva da due anni non buonissimi, era un giocatore un po’ perso. Lo conoscevo bene, è venuto e si è messo in gioco. Ha avuto la sfortuna di rompersi una caviglia. Avevamo Lukaku e Lautaro che non si sono infortunati e che ci hanno permesso di tenere un livello importante. Alexis sta prendendo sempre di più padronanza, inizio a rivedere il vero Sanchez. Deve continuare così poi vediamo cosa riserva il futuro. Ora dobbiamo concentrarci sul presente e fare il nostro massimo”.

(Inter TV)