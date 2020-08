Inter, Conte non ha mai voluto Kumbulla: due i motivi. Il suo posto verrà preso da…

La trattativa che avrebbe dovuto portare Marash Kumbulla all’Inter ha subito un brusco rallentamento: i nerazzurri, da tempo sul promettente difensore albanese del Verona, avevano guadagnato una posizione di netto vantaggio rispetto alla concorrenza, ma nelle ultime settimane la dirigenza interista ha preferito concentrarsi su altri fronti. Secondo il Corriere dello Sport, il centrale classe 2000 non sarebbe mai stato una priorità di Antonio Conte:

“A proposito di Kumbulla, c’è stato anche un cambio di prospettiva. La premessa è che Conte preferiva sin dall’inizio un elemento più esperto, invece di un ventenne, chiedendo anche un centrale di piede mancino, così da averne un altro in rosa oltre a Bastoni. L’albanese, pur giocando più volte a sinistra, è un destro. In ogni caso, l’Inter si è mossa e ha pure guadagnato la pole nella corsa al gioiello del Verona, accettando la valutazione del club gialloblù superiore ai 30 milioni, comprendendo però un paio di contropartite tecniche. Da allora però sono trascorse settimane e l’affondo decisivo non è mai avvenuto. Piuttosto, nelle ultime ore, è scattato quello per Kolarov, che nei piani di Conte dovrà essere soprattutto il secondo centrale mancino“.