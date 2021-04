In UK: “Inter, nome nuovo in difesa: Conte vuole Bailly. E il club ha già…”

Eric Bailly è ormai fuori dal progetto tecnico del Manchester United: il club nerazzurro ha messo gli occhi su di lui

Scrive il Daily Record: "L'Inter è interessata ad acquistare Eric Bailly dal Manchester United qualora il difensore della Costa d'Avorio decidesse di non accettare l'offerta di prolungamento di contratto. Il giocatore andrà in scadenza tra 15 mesi e ha già espresso la sua insoddisfazione in merito alla scelta di Solskjaer di puntare su Lindelof al fianco di Maguire.

Sebbene lo United nelle ultime settimane abbia compiuto passi significativi nella trattativa per estendere l'attuale contratto di Bailly, la decisione dell'allenatore sembra aver provocato un conflitto verbale proprio con lo stesso Bailly. E, nonostante le successive scuse del calciatore, il tecnico non ha più puntato su di lui. Consapevole della frustrazione di Bailly per la situazione, l'Inter gli ha dunque già proposto il passaggio in Serie A. Lo United valuta l'africano 20 milioni di euro, cifra che l'Inter cercherà di negoziare al ribasso", conclude il Daily Star.