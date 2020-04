Coronavirus, bollettino 5 aprile: 525 morti, numero più basso dal 19 marzo. Calano malati in TI

Sono 128.948 le persone che, in Italia, hanno contratto il coronavirus. Si tratta di 4.316 persone in più rispetto a ieri per una crescita del 3,5%.

Di queste, 15.887 sono decedute (+525, +3,4%) e 21.815 sono guarite (+819, +3,9%).

“E’ il numero più basso di deceduti dal 19 marzo”, ha puntualizzato il capo della Protezione Civile Borrelli.

Attualmente i soggetti positivi sono 91.246, +2.972 rispetto a ieri (+ 3,4%) e il conto sale a 128.948 aggiungendo ai casi attualmente attivi anche morti e guariti.

I dati sono stati forniti dalla Protezione civile in conferenza stampa.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 28.949; 3.977 (-17, -0.4%) sono in terapia intensiva (in calo anche oggi per il secondo giorno di fila), mentre 58.320 sono in isolamento domiciliare fiduciario.

Oggi, 5 aprile, i tamponi in Italia sono stati 34.237. Ieri erano stati 37.375.