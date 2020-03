Coronavirus, Comitato Governo propone stop a sport a porte aperte per 30 giorni

Stop di 30 giorni a tutte le manifestazioni, comprese quelle sportive. E’ la proposta del Comitato Scientifico del Governo che si sta valutando in queste ore. L’emergenza coronavirus non accenna a diminuire e lo sport potrebbe decidere di fermarsi. Almeno per quanto riguarda le porte aperte.

“Evitare per 30 giorni manifestazioni, anche quelle sportive, che comportino l’affollamento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro”.

“La stragrande maggioranza degli appuntamenti pubblici e degli eventi programmati sono stati annullati o rinviati. Ma il comitato scientifico va oltre e propone di fermare per un mese ogni tipo di manifestazione, anche sportiva, che non consenta di osservare la distanza di sicurezza richiesta, ovvero almeno un metro. Dove sono aperti teatri, cinema e musei è stato chiesto di rispettare la regola dell’alternanza dei posti. Il consiglio è comunque quello di evitare anche discoteche, pub e luoghi con molte persone”, segnala Repubblica.