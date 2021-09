Correa: “Inter un sogno, voglio vincere qui. La chiamata di Inzaghi ha tolto ogni dubbio”

L'ultimo arrivato in casa Inter, Joaquin Correa, ha parlato della sua avventura in nerazzurro e dell'inizio di questa stagione

Intervistato da Dazn, l'ultimo arrivato in casa Inter, Joaquin Correa , ha parlato della sua avventura in nerazzurro e dell'inizio di questa stagione:

SOGNO INTER - "Doppietta? È stato bellissimo, era la mia prima partita, ci tenevo tanto a venire, è stato un giorno bellissimo. Poi mi hanno raccontato che non succedeva da tempo, io ero felice perché avevamo vinto. Nel 2012 ero un bambino che voleva venire a tutti i costi all'Inter, sono stato qui, ma era troppo importante per me, avevo questo voglia di venire. L'Inter mi voleva poi sono rimasto in Argentina, emozione bellissima, sognavo di giocare qua. Per era un sogno venire all'Inter, poi la chiamata di Inzaghi mi ha tolto ogni dubbio. Da quando sono arrivato tutti quanti mi hanno fatto sentire a casa, mi hanno fatto capire cos'è l'Inter e che responsabilità abbiamo. È una maglia pesante. Giocare con giocatori così forti è più facile, non vedo l'ora di continuare a giocare".