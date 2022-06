Il Marsiglia piomba su Correa: Sampaoli chiama il ‘Tucu’, due strade per l’addio

Il futuro dell'attaccante argentino potrebbe essere lontano dall'Inter: lo vuole il suo connazionale a Marsiglia

Alessandro De Felice

"Lavori in corso". Il mercato dell'Inter è in fermento con trattative in entrata e in uscita. Praticamente chiusa l'operazione Bellanova col Cagliari, lo stato maggiore nerazzurro lavora all'arrivo di Asllani dall'Empoli. Il reparto con più 'traffico', però, resta l'attacco.

L'Inter lavora all'accordo con Paulo Dybala, con un nuovo contatto programmato per oggi, mentre attende novità sul fronte Lukaku, col belga che vola a Londra per convincere il Chelsea a lasciarlo partire. Nelle ultime ore, però, ci sono novità anche sul fronte uscite.

Nell'attesa che Alexis Sanchez trovi una nuova sistemazione, anche Joaquin Correa potrebbe lasciare i nerazzurri. Il 'Tucu', arrivato un anno fa dalla Lazio per 31 milioni di euro, è un pupillo di Jorge Sampaoli: il tecnico argentino rivorrebbe il suo connazionale al Marsiglia dopo le esperienze insieme al Siviglia e con l'Argentina come regalo dopo la qualificazione in Champions League.

Come spiega il Corriere dello Sport, al momento la trattativa non è stata ancora messa in piedi: al momento l'ipotesi più concreta è quella del prestito rispetto al trasferimento a titolo definitivo. L'argentino non è considerato incedibile e potrebbe partire in caso di offerta giudicata congrua.

Il possibile addio di Correa - insieme a Sanchez - potrebbe favorire il doppio arrivo Lukaku-Dybala con la permanenza di Lautaro ed Edin Dzeko a completare un reparto d'attacco stellare agli ordini di Simone Inzaghi.