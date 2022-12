Missione Correa: vuole riprendersi l’Inter. Fiducia Inzaghi, il Tucu si gioca la riconferma

"Joaquin Correa ha perso l’appuntamento mondiale per una tendinite al ginocchio. Nell’Argentina come nell’Inter, Correa fatica a trovare una continuità di rendimento degna di nota e anche quando è a disposizione, continua a vivere sull’altalena. Ma se c’è una persona che non ha mai perso fiducia in Correa, quella è Simone Inzaghi, il tecnico con cui la sua carriera è definitivamente esplosa negli anni alla Lazio. Ed è per questo che Inzaghi ora si aspetta un 2023 da protagonista dal Tucu. Investimento importante, per un affare complessivo che ha portato il club nerazzurro a versare alla Lazio 30 milioni di euro più uno di bonus tra prestito oneroso e obbligo di riscatto. Ora l’Inter aspetta che quell’investimento torni indietro e che Correa possa cominciare a fare la differenza, come tutti si aspettavano nel giorno della firma sul contratto", sottolinea La Gazzetta dello Sport.