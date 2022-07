Correa, operazione riscatto: prevenzione e nuova preparazione, l’Inter e Inzaghi ci credono

E' partita ufficialmente l'operazione riscatto per Joaquin Correa. L'attaccante argentino, dopo una stagione in chiaroscuro, è pronto a ritagliarsi un posto importante nella stagione dell'Inter . Ci crede Simone Inzaghi, che lo ha voluto fortemente in nerazzurro, e ci crede il club, che ha ritagliato per lui una nuova preparazione fisica:

"A distanza di quasi 365 giorni dalle firme messe sui contratti con la Lazio, il club di viale della Liberazione crede che dopo la prima annata di ambientamento, nella quale ha pagato dazio agli infortuni, il Tucu saprà ritagliarsi un ruolo importante.Ancora più convinto ne è Inzaghi. Svolgendo sia la preparazione estiva sia un importante lavoro di prevenzione (degli infortuni), l'attaccante argentino arriverà più pronto all'inizio del campionato rispetto al 2021 (...). Nei piani dello staff tecnico la preparazione atletica che sta facendo dovrebbe far cambiare la musica, tirare a lucido un fisico importante e che ha bisogno di essere rodato per far scattare le accelerazioni che creano superiorità numerica. Inzaghi comunque ha fiducia in lui e quando la dirigenza gli ha proposto Dybala, ha prima preferito alla Joya l'arrivo di Lukaku, poi ha sottolineato che a fargli posto non doveva essere il Tucu. Non male come endorsement".