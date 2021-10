Correa: “Il calcio è la mia vita. Inter? Un orgoglio che voglio continuare a meritare”

In vista della sfida di domani sera contro lo Sheriff, l'attaccante dell'Inter Correa ha parlato del suo passato e del presente in nerazzurro

In vista della sfida di domani sera di Champions contro lo Sheriff, l'attaccante dell'Inter Correa ha parlato del suo passato e del presente in nerazzurro. Queste le sue dichiarazioni sul matchday programme:

ESTUDIANTES - L'esordio in prima squadra con l'Estudiantes è stato importantissimo. Era il 19 maggio 2012, avevo 17 anni, e ho fatto il mio ingresso in campo nella sfida vinta 3-0 con il Banfield. È stato il momento in cui mi sono reso conto che tutti gli sforzi fatti da piccolo erano stati ripagati.

LAZIO - Una delle partite che ricordo con più emozione è la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta nel 2018/19. Ero al mio primo anno alla Lazio e dopo aver segnato il gol vittoria contro il Milan in semifinale, all'Olimpico quando mancavano 10 minuti eravamo ancora 0-0. Il gol di Milinkovic-Savic e la mia rete al 90 hanno deciso la partita e ci hanno permesso di prenderci il trofeo.

INTER - Tra i momenti più belli nella mia carriera non posso non citare l'esordio con questa maglia. Certe volte puoi solo sognare il kodo perfetto per presentarti ai tuoi nuovi tifosi e io ho avuto la fortuna di viverlo nella partita contro il Verona. Doppietta, rimonta e vittoria a dare il via alla mia avventura in nerazzurro.

ORGOGLIO - Il calcio è la mia vita, essere arrivato all'Inter è un orgoglio che voglio continuare a meritarmi. Tanti argentini sono stati protagonisti qui e di tutti loro mi porto qualcosa, qualche insegnamento. L'Italia è un paese bellissimo, c'è qualcosa di bello ovunque e poi c'è la cucina: tra i miei piatti preferiti oltre all'asado e le empanadas c'è la pasta, mi piace in tutti i modi. Con la mia famiglia ho un rapporto bellissimo, sono tutto per me. Ho anche due cani, sono con me da quattro anni e stiamo sempre insieme.