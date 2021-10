Inter-Udinese, Correa ritrova il suo ghigno malefico. Prossimo step? Conservarlo

Protagonista assoluto della sfida contro l'Udinese: l'argentino ha segnato un'altra doppietta e ora cerca continuità di rendimento

Una doppietta nella seconda giornata, alla sua prima presenza con l'Inter, e una doppietta all'undicesima (7 presenze, 4 gol e 0 assist finora in nerazzuro). Il rumoreggiare del Meazza nella gara contro l'Udinese ha svegliato Joaquin Correa. E ce n'era bisogno. L'argentino non è riuscito a trovare continuità in nerazzurro e lo ha detto pure lui. "Ho avuto questi infortuni, ero un po' incazzato perché non riuscivo a riprendermi". Una contusione all'anca e un problema muscolare gli hanno fatto saltare le gare contro Fiorentina e Atalanta e quella contro la Juventus. Ma la sua rabbia, quando ha potuto scatenarla, l'ha scatenata tutta. "Ha realizzato una doppietta in ciascuna delle ultime quattro occasioni in cui ha trovato il gol in Serie A. Nessun giocatore infatti ha realizzato più marcature multiple nella competizione da inizio aprile", ha sottolineato l'Inter in un tweet. Dopo un primo tempo oscuro Correa ha segnato due gol, bellissimi. E ha messo fine alla pausa che si era preso dalla seconda giornata di campionato e da quella doppietta al Verona che aveva fatto ben sperare i tifosi nerazzurri. C'erano stati di mezzo i due infortuni, d'accordo. Ma sulla continuità nell'andare a rete il calciatore argentino dovrà lavorare. Perché queste lunghe pause hanno caratterizzato finora il suo rendimento in Serie A (*dati transfermarkt).