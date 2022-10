UFFICIALE – Inter, risentimento tendineo al ginocchio per Correa: il comunicato

Ieri Joaquin Correa ha lasciato il campo dolorante in Inter-Barcellona. Per lui un problema al ginocchio, appena arrivato in panchina ha messo subito il ghiaccio. Ecco il comunicato ufficiale del club nerazzurro dopo gli esami a cui si è sottoposto già oggi il Tucu.

"Esami clinici e strumentali per Joaquin Correa dopo la partita di ieri contro il Barcellona. Per l’attaccante nerazzurro risentimento tendineo al ginocchio sinistro. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno", si legge. Verso il forfait col Sassuolo, dove Inzaghi salvo sorprese potrà contare solo su Dzeko e Lautaro in assenza di Lukaku. Seguiranno poi aggiornamenti in chiave Barcellona (mercoledì) e Salernitana.