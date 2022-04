Sky – Inter, Correa non preoccupa: ci sarà con lo Spezia. Probabile assente De Vrij

Il tecnico dell'Inter Inzaghi conta di recuperare l'attaccante argentino in vista della trasferta di venerdì contro i liguri

Dopo le vittorie contro Juventus e Verona, l'Inter si è rilanciata nella corsa al titolo. Il tecnico dell'Inter ha ritrovato una squadra in condizione e con grande determinazione e spera di poter contare su tutti i giocatori da qui alla fine della stagione. Dopo la vittoria contro gli scaligeri di sabato, in casa Inter si attende di capire quali sono le condizioni di De Vrij, uscito a fine primo tempo per un affaticamento.