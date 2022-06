Correa, spunta il Napoli: l’Inter fa il prezzo, ma serve uno sconto. La formula possibile

Dopo una prima stagione con poche luci e tanti problemi fisici, l'avventura all'Inter di Joaquin Correa potrebbe già essere arrivata al capolinea: l'attaccante argentino, complice il ritorno a Milano di Lukaku, rischia di trovare ancora meno spazio, senza dimenticare che il suo addio potrebbe essere la chiave per portare in nerazzurro Paulo Dybala. Insomma, non le migliori prospettive nell'anno del Mondiale. Una sua partenza potrebbe far tutti felici, e di questa situazione potrebbe approfittarne qualche altro club. Secondo Il Mattino, sul "Tucu" potrebbe presto muoversi il Napoli: "Il club azzurro sta pensando a chi dovrà raccogliere la non leggerissima eredità lasciata da Mertens. Al netto della pista Deulofeu, infatti, c'è una nuova idea che inizia a farsi largo con prepotenza. Si tratta di Joaquin Correa, 27 enne, attaccante argentino che l'Inter ha riscattato dal prestito con obbligo dalla Lazio".