CorSera – Caos Juve-Inter, ecco come è andata. Agnelli felice, Dal Pino pressato da…

Il Corriere della Sera ricostruisce il folle weekend del calcio italiano. Cinque partite a porte chiuse, già calendarizzate da giorni, cancellate e rinviate per una decisione repentina e clamorosa del presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino.

Racconta il Corriere della Sera:

“Una decisione presa da Paolo Dal Pino, neoeletto alla presidenza della Lega calcio di serie A, direttamente dagli Stati Uniti dove si trova per contatti ad alto livello al fine di ossigenare i diritti tv del calcio italiano. Una missione importante guastata dalle tante telefonate e dai molti messaggi che gli arrivavano dall’Italia: il virus abbatte ogni confine mandando in testacoda il calcio italiano. Hanno iniziato a tempestarlo di telefonate Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, Massimiliano Fedriga, governatore leghista del Friuli-Venezia Giulia che sponsorizzava il rinvio di Udinese-Fiorentina, sostenuto dalla famiglia Pozzo al comando della società friulana. Un accerchiamento per il numero 1 della Lega calcio Dal Pino. Juve-Inter a porte chiuse trasmessa in tv «avrebbe dato al mondo l’immagine di un Paese malato».